Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağımsızlık hayaline kapılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani peş peşe darbeler yiyor. Kendisine ait olmayan bölgelerden çatışmadan çekilen Peşmerge, Erbil çevresinde savunmaya geçti. IKBY, Irak ordusunun başkentine girmesinden korkuyor. Önceki gün Kerkük’ü bir gün bile sürmeden Peşmerge’den kurtaran Irak güvenlik güçleri dün de Musul’un Sincar ilçe merkezine ve ve Mahmur ilçesine girdi. Sincar’daki Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi’den oluşan ortak bir gücün Sincar’ın merkezine girdiğini belirtirken “Herhangi bir çatışma çıkmadı. Çünkü eşit olmayan bir güçle karşı karşıya kaldık. Gelenlerin arasında İranlı askerî müsteşarlar da bulunuyor” dedi. Söz konusu ilçede Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu. Erbil’in güneybatısında yer alan Mahmur, 2003’ten bu yana Peşmerge güçlerinin denetiminde bulunuyordu.

BAŞİKA’YI DA BIRAKTILAR

Peşmerge güçleri günün ilerleyen saatlerinde geri çekilmeye devam etti. Irak güçleri, Türkiye’nin askerî üssünün de bulunduğu Musul’un doğusundaki Başika’ya girdi. Irak ordusu başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Diyala’yı da geçerek İran sınırındaki Hanagin’e ulaştı.

HAŞDİ ŞABİ İRAN’DAN GİRDİ

IKBY yönetiminin dün kaybettiği yerler arasında iki sınır kapısı da bulunuyor; Pervezhan Sınır Kapısı (İran) ve Rabia Sınır Kapısı (Suriye). Bölgeyi terk eden Peşmerge güçleri, Haşdi Şabi’nin İran üzerinden IKBY’ye giriş yaptığını ve kapının güvenliğini bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti. Pervezhan Sınır Kapısı, Süleymaniye’nin Kelar ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor.

BARZANİ: GEREKEN YAPILACAK

Bu arada IKBY lideri Mesud Barzani iki gün sonra ilk defa açıklama yaptı. Tarih boyunca Kürdistan halkının haklarının çiğnenerek, zulme maruz kaldığını ileri süren Barzani, “Kerkük’te yaşananlar, Kürdistan’daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı. Kürdistan halkı bilsin ki gereken yapılacaktır” dedi.

PETROL SAHALARINI KAYBETTİ

Kerkük’te temizlik harekâtına devam eden Irak ordusu, Barzani yönetimine Bay Hasan petrol sahasının kontrolünü de ele geçirerek büyük bir darbe vurdu. Zira, IKBY’nin günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu. Günün ilerleyen saatlerinde açıklama yapan Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük’teki bütün petrol sahalarının merkezî yönetimin kontrolüne geçtiğini bildirdi. Irak ordusunun Kerkük operasyonu başlatmasının ardından kaçan binlerce sivil dün akın akın tekrar şehre dönmeye başladı. Kerkük girişinde kurulan polis kontrol noktalarında arama yapılıyor.

Bu arada Peşmerge’nin DEAŞ’tan aldığı Musul Barajı da Irak ordusunun eline geçti.