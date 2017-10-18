Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta merkezi hükûmete bağlı güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklama, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) askerî gücü olarak kabul edilen Peşmerge birliklerinin Haziran 2014 sınırlarına geri çekildiği bildirildi.

IKBY'deki anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumu sonrası yükselen tansiyon Bağdat yönetiminin tartışmalı bölgelere müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Önceki günlerde başlatılan operasyonda Kerkük ve Mahmur başta olmak üzere çok sayıda kent Peşmerge güçlerinden temizlenerek merkezi hükûmete bağlı güvenlik güçlerinin kontrolüne geçmişti.

2014'TEN BERİ PEŞMERGE KONTROLÜNDEYDİ

Bağdat merkezi yönetimi, Ocak 2014’ten beri IKBY'nin bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesinden dolayı bütçe payını ve memur maaşlarını göndermiyor. Haziran 2014 yılında ise Iraklı Kürt birlikler, terör örgütü DEAŞ'ın ilerlediği kuzeydeki petrol kenti Kerkük'ten Irak ordusunun çekilmesi üzerine, kentin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.