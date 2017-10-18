Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın 13 Ekim'de yaptığı açıklamada "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak iptal edilecek" dediği nihai nükleer anlaşmanın akıbetiyle ilgili bir açıklama da İran'ın dini lideri Hamaney'den geldi.

Tahran'da öğrencilere konuşan Hamaney Trump'a karşı çıkıp anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini açıklayan ülkeleri takdir ettiğini, taraflardan biri çekilmediği sürece kendilerinin de anlaşmayı uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.



''ANLAŞMAYI YIRTARLARSA BİZ DE DİLİM DİLİM DOĞRARIZ''



Hamaney "Karşı taraf anlaşmayı yırtmadığı sürece biz de onu yırtmayız, ancak anlaşmayı yırtarlarsa biz anlaşmayı dilim dilim doğrarız" diye konuştu.



''CEVAP VEREREK ZAMAN HARCAMAYACAĞIM''



Hamaney ayrıca "Kaba ABD Başkanı'nın boş laflarına ve bağırmalarına yanıt vererek zamanımı harcamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



''DEAŞ'I ABD ÇIKARDI''



'ABD'nin DEAŞ'ın çıkaran ve uluslararası siyonizmin bir ajanı'' olduğunu söyleyen Hamaney "ABD öfkeli çünkü Tahran, Washington'ın Lübnan, Irak ve Suriye'deki planlarını bozdu" diye konuştu.



'AVRUPALILARIN ABD'NİN ZORBALIK POLİTİKASINI TAKİP ETMESİ KABUL EDİLEMEZ'



Hamaney İran'ın füze programı ve bölgesel politikası konusunda Avrupa'dan gelen baskıları kabul etmeyeceğini de söyledi.



İran'ın dini lideri "Avrupalıların ABD'nin zorbalık politikasını takip etmesi İran açısından kabul edilebilir değildir" diye konuştu.