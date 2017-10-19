Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin cezaevindeki muhaliflerden edindiği biliglere göre, aralarında en az 400 siyasi tutuklunun da bulunduğu yaklaşık 550 kişi, cezaevi yönetiminin 3 gün önce hapisanedekilerin durumunu denetlemek için Kızılhaç'tan gelen heyetin karşısına, gardiyanları sanki tutukluymuş gibi çıkarmasının ardından, cezaevinde genel isyan başlattı.

İsyanı sonlandırmak için cezaevi yönetimi, binanın elektrik ve suyunu kesti.

MUHALİFLERDEN İSYANA MÜDAHALE UYARISI

Öte yandan askeri muhalefet heyetinin yazılı açıklamasında, rejim güçlerinin, tutukluların kaldığı cezaevini ablukaya alarak içeriye girmeye hazırlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Tutuklular, işkence ve kötü muameleyle karşı karşıyalar. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarından sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Cezaevindeki rejim karşıtlarının kurtarılmasını istiyoruz. Tutuklulara yönelik tehditlerin son bulması ve uzun yıllardır hukuki bir delil olmadan tutuklu olanların bir an önce serbest kalması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Humus'un kuzey kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Rastan ilçesindeki askeri gruplar da olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, tutuklulara yönelik herhangi bir saldırı olması halinde rejim güçlerine karşılık verileceği, rejim ve Rusya ile yürütülen müzakerelerin tanınmayacağı kaydedildi.

Humus merkezi cezaevindeki tutuklular daha önce ağustos sonlarında işkence gördükleri gerekçesiyle isyan başlatmış ancak yürütülen görüşmeler sonrası isyana son vermişti.