Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yaptığı diyalog çağrısına Erbil’den olumlu cevap geldi. IKBY tarafından yapılan açıklamada, “İbadi’nin diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi. Başbakan İbadi, Irak ordusunun, Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin desteğiyle Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamasının ardından “Tek ülke içinde ortalık ve anayasaya temelinde diyalog çağrısı yapıyorum. Referandum bitti ve mazide kaldı. Bunu iptal edeceklerini umuyoruz ama biz bunu sahada sonlandırdık. Referandum bitti ve anayasa altında ve ulusal ortaklık ile karşılıklı haklar temelinde diyaloğu başlatmaya ihtiyacımız var” ifadelerine yer vermişti.

YARDIMCISINA TUTUKLAMA KARARI

Bu arada Irak mahkemesi, Kerkük operasyonuna katılan ordu birliklerine ‘işgalci’ diyen Mesud Barzani’nin yardımcısı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı verdi. 7 yıl hapis cezası istenen Resul, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Celal Talabani’nin yerine getirilmişti.

HAŞDİ ŞABİ ÇEKİLDİ

Öte yandan Sputnik’e konuşan bir Kürt kaynak, Peşmerge güçlerinin özel bir görevi icra etmek üzere Süleymaniye kentinden Kerkük’e geçtiğini söyledi. Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı güçlerin Kerkük’teki KYB’nin genel merkezine yerleştiğini ifade eden Kürt kaynak, “Irak ordu birlikleri de partinin Kerkük-Erbil karayolundaki Şorav bölgesinde bulunuyor” dedi. Haşdi Şabi’nin Kerkük’le birlikte Sincar, Sinüne, Rabia, Zummar ve Hanekin’den de çekildiği belirtiliyor. Irak Başbakanı İbadi iki gün önce “Haşdi Şabi güçleri Kerkük’te konuşlanmayacak” demişti. İsmi açıklanmayan Kerkük Polisi Gücünden bir yetkili de, “Kerkük yerel polise bırakılacak” diye konuşmuştu.

OPERASYONDA MİT İDDİASI

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Sözcüsü Sadi Ahmed Pire de Kerkük’te Haşdi Şabi üyesinin kalmadığını açıkladı. Pire, “Şehirde o grubun mensupları kalmadı. Kerkük, Sincar, Mahmur ve Hanekin’de durum sakin. Irak ordusu da yabancı değil” diye konuştu. Kerkük operasyonunda İran ve Türkiye’nin temsilcisinin de yer aldığını söyleyen Pire, İran’ı temsilen Kasım Süleymani’nin, Türkiye’yi ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın belirlemiş olabileceği bir ismin temsil ettiğini belirtti.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Irak merkezi yönetimine bağlı güçlerin Kerkük’e düzenlediği askerî operasyonun ardından kentte gündelik hayat normale dönmeye başlıyor. Resmî kurumlarda mesainin yeniden başladığı kentte alışveriş merkezleri ve çarşıda da hayat normal akışında devam ediyor. Kerküklüler, güvenlik endişesi taşımadıklarını belirterek, operasyon sebebiyle evlerini bırakıp kentten ayrılanlara dönmeleri çağrısında bulundu.

48 SAAT İÇİNDE İSTİFA EDECEK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Başkanı Yusuf Muhammed’in, IKBY Başkanı Mesud Barzani’den “istifa etmesini istediği” bildirildi. IKBY’nin büyük partilerinden biri olan Goran Hareketi üyesi olan ve bağımsızlık referandumu öncesi oylamanın ertelenmesini isteyen Yusuf Muhammed “Tüm Kürdistan halkı, kendi gücünü artırmak için vatan kaynaklarını ele geçirmeye çalışan bir grup siyasetçinin tutsağı olmuştur. Hezimeti kabul edip, halkımızı kendi kederini belirlemesi için kendi haline bırakmalısın” dedi. Yusuf Muhammed’in açıklaması, Bağdat’a destek çıkan İran’ın medyasında yankı buldu. ABD’nin de Barzani’ye “istifa et” baskısı yaptığı ve IKBY liderinin 48 saat içinde istifa edeceği öne sürülüyor.