Avrupa Birliği devlet başkanları, Brüksel'de devam eden zirvede, Merkel’in teklifi üzerine Türkiye'ye yapılacak mali yardımların azaltılması kararı aldı.
AB'den skandal Türkiye kararı
20.10.2017 - 14:06 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği devlet başkanları, Brüksel'de devam eden zirvede, Merkel’in teklifi üzerine Türkiye'ye yapılacak mali yardımların azaltılması kararı aldı.
Etiketler : ab,
512892 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512892.aspx
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