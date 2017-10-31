Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin temsilcisi, Rusya'nın Suriye Halkları Kongresi'ne Kürtleri de davet ettiğini iddia etti. Kürt yetkili, "Konuyu inceliyoruz ve bu adımı olumlu karşılıyoruz" dedi.

ASTANA'DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev Astana toplantılarının ilk gününde konuştu. Rus temsilci Lavrentiev Rusya'nın Suriye konusundaki çabalarını anlattı.

Rus temsilci Lavrentiev, Astana görüşmeleri sırasında temsilcilerin "Suriye Halkları Kongresi"nin yeri ve zamanına dair istişarelerde bulunacağını belirtti.

Rus haber ajansı RIA'ya göre ise, Kongre'nin adresi Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kenti olabilir. Kongre'nin kasım ayı ortasında düzenlenebileceği ifade ediliyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, Kongre'yi ilk kez geçtiğimiz ay katıldığı bir konferansta dile getirmişti.

Astana'daki görüşmelere, rejim ve muhaliflerin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Rusya, İran da katılıyor.

ABD, Ürdün ve Birleşmiş Milletler ise toplantılarda gözlemci olarak yer alıyor.