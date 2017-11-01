Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Puigdemont Madrid'e gitmeyecek. Belçika'da ifade vermesini talep ettim. Belçika kanunları uyarınca bu mümkün." dedi.

Bekaert, şu anda Puigdemont hakkında bir tutuklama emri bulunmadığını belirtti.

İspanya'da iki ayrı mahkemece yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Mahkeme eski Katalonya özerk yönetim hükûmeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 hükûmet üyesini, Yüksek Mahkeme de Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ile Divan Kurulunun 5 üyesini 2-3 Kasım'de ifade vermek üzere çağırdı.

"Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Puigdemont ve diğer hükûmet üyelerinin ifade vermeye çağırıldıkları Madrid'deki Ulusal Mahkemeye gelmemeleri durumunda haklarında tutuklama emri çıkarılabileceği belirtildi.

Tutuklanması durumunda Puigdemont için 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.