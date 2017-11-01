Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, insansız hava aracı, Japon hükûmetinin, zararlı maddelerden arındırma çabalarının ardından geçen yıl tahliye kararını kaldırdığı ve sakinlerinin geri dönüşüne izin verdiği Minamisoma kentinin Odaka kasabasında servis yapıyor.

Market zinciri Lawson, elektronik ticaret firması Rakuten ile çalışarak nüfusunun çoğu ileri yaştaki kişilerden oluşan Odaka kasabasına insansız hava aracı servisi başlattı.

Malzeme tedarikinin ve alışveriş imkanlarının sınırlı olduğu bölgede yiyecek servisi yapan insansız hava aracı operatörleri, bu tür bir uygulamanın Japonya'da ilk olduğunu belirtti.

Lawson Sözcüsü Ken Mochimaru, "Kasaba, sakinleri evlerine dönmeye devam ettikçe eski canlılığını yeniden kazanmaya başladı." dedi.

Günlük ihtiyaçlar, gıda ve diğer ürünler için alışveriş ortamının iyileştirilmesinin zaman alacağını söyleyen Mochimaru, insansız hava araçlarının yardım amaçlı tasarlandığını ifade etti.

Mochimaru, siparişlerin en yakın Lawson mağazasından bölgede faaliyet gösteren seyyar bir yiyecek karavanına gönderildiğine dikkati çekerek, müşterilerin kızarmış tavuk gibi sıcak yiyecekler ve ev gereçleri de sipariş edebildiğini bildirdi.

Şirketlerin gelecek altı ay servis hizmetini deneyeceği kaydedildi.

Söz konusu insansız hava araçlarının 2 kilograma kadar malzeme taşıyabildiği belirtildi.