Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ege adalarında tutulan sığınmacıların yaşam koşullarına değinen Mouzalas, özellikle Midilli Adası'ndaki şartları "çok kötü ve insan haklarını ihlal edici" olarak nitelendirdi.

Mouzalas, şartların iyileştirilmesi için söz konusu adaların belediye başkanlarına birer mektup yazarak gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunduğunu belirterek, gerekli olursa sığınmacıları askeri gemilerde barındırabileceklerini söyledi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı sonrası sığınmacı geçişlerinde yüzde 97'ye varan azalış gerçekleştiğini, ağustos ayı itibarıyla Yunan adalarına sığınmacı geçişlerinde bir miktar artış kaydedildiğini dile getiren Mouzalas, "Hiçbir şekilde bu anlaşmanın çöktüğünü veya uygulanmadığını söyleyemeyiz. Bu anlaşma bizim için gayet önemli." ifadelerini kullandı.

Mouzalas, başkent Atina'da aile birleştirme programı kapsamında sürecin uzaması nedeniyle ailelerine kavuşamayan sığınmacıların açlık grevi başlatmasına ilişkin bir soru üzerine, program dahilinde Avrupa ülkelerine gönderilen sığınmacı sayısında bu yıl yüzde 27 artış olduğu bilgisini paylaşarak, "Kabahat bizde değil. Biz Almanya'dan iki tane charter uçak istedik ama cevap verilmedi. Yani şikayetler doğru değil." şeklinde konuştu.