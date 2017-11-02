İnsanların Green Card ile ABD'de yaşama şansını kazanma hakkının kaldırılmasını talep eden Donald Trump, ABD Kongresine gideceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, dün New York'ta yaşanan  terör saldırısının ardından, çekilişle "Green Card" sahibi olmayı mümkün kılan  "Çeşitlilik Göçmen Vize Kurası" (Diversity Visa Lottery) programının sona  erdirilmesi için ABD Kongresine gideceğini açıkladı. Trump, dünkü New York saldırısına ilişkin Beyaz Saray'da basın  mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

New York polisi tarafından ismi Sayfullo Saipov olarak açıklanan  saldırganın, ABD'de kalıcı oturma izni sağlayan "Green Card" sahibi olarak 2010  yılında bu ülkeye geldiğine dikkati çeken Trump, "Bugün itibarıyla Çeşitlilik  Göçmen Vize Kurası'nın sona erdirilmesi sürecini başlatıyorum. Kongre'den, bu  programdan kurtulmamız için gerekli süreci hemen başlatmasını isteyeceğim." dedi.

PROGRAM ÖNERİSİ
Trump, söz konusu programın isminin kulağa hoş geldiğini ancak  kendisinin ABD için "hoş" olmadığını belirterek "Biz, kabiliyete dayalı bir  programa geçilmesini istiyoruz. Bu ülkeye insanlar kabiliyetlerine göre  gelmeliler. Göçmen zinciri (Green Card almaya hak kazanan bir kişinin ailesinden  ve yakınlarından başka kişileri de ABD'ye getirebilmesi) yaklaşımından kurtulmak  istiyoruz. Kongre'de hali hazırda bu göçmen zinciri programını sona erdirme  amaçlı bazı tasarılar vardı. Şimdi bu programdan tamamen kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

Söz konusu paketin içerisinde birçok iyi yasanın da bulunduğunu ifade  eden Trump, tasarı paketinin Demokratlar tarafından durdurulmasından yakındı.

Saipov ile birlikte aynı göçmen zinciri içinde 23 kişinin daha ABD'ye  geldiğini aktaran Trump, bu kişilerin de soruşturulduğunu dile getirdi.

Saldırganı "hayvan" kelimesiyle tanımlayan Trump, soruşturmanın tüm  boyutlarıyla en kapsamlı şekilde yapılması için federal yetkililerin koordinasyon  içinde çalıştığını vurguladı.

 