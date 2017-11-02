Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanların Green Card ile ABD'de yaşama şansını kazanma hakkının kaldırılmasını talep eden Donald Trump, ABD Kongresine gideceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, dün New York'ta yaşanan terör saldırısının ardından, çekilişle "Green Card" sahibi olmayı mümkün kılan "Çeşitlilik Göçmen Vize Kurası" (Diversity Visa Lottery) programının sona erdirilmesi için ABD Kongresine gideceğini açıkladı. Trump, dünkü New York saldırısına ilişkin Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

New York polisi tarafından ismi Sayfullo Saipov olarak açıklanan saldırganın, ABD'de kalıcı oturma izni sağlayan "Green Card" sahibi olarak 2010 yılında bu ülkeye geldiğine dikkati çeken Trump, "Bugün itibarıyla Çeşitlilik Göçmen Vize Kurası'nın sona erdirilmesi sürecini başlatıyorum. Kongre'den, bu programdan kurtulmamız için gerekli süreci hemen başlatmasını isteyeceğim." dedi.

PROGRAM ÖNERİSİ

Trump, söz konusu programın isminin kulağa hoş geldiğini ancak kendisinin ABD için "hoş" olmadığını belirterek "Biz, kabiliyete dayalı bir programa geçilmesini istiyoruz. Bu ülkeye insanlar kabiliyetlerine göre gelmeliler. Göçmen zinciri (Green Card almaya hak kazanan bir kişinin ailesinden ve yakınlarından başka kişileri de ABD'ye getirebilmesi) yaklaşımından kurtulmak istiyoruz. Kongre'de hali hazırda bu göçmen zinciri programını sona erdirme amaçlı bazı tasarılar vardı. Şimdi bu programdan tamamen kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

Söz konusu paketin içerisinde birçok iyi yasanın da bulunduğunu ifade eden Trump, tasarı paketinin Demokratlar tarafından durdurulmasından yakındı.

Saipov ile birlikte aynı göçmen zinciri içinde 23 kişinin daha ABD'ye geldiğini aktaran Trump, bu kişilerin de soruşturulduğunu dile getirdi.

Saldırganı "hayvan" kelimesiyle tanımlayan Trump, soruşturmanın tüm boyutlarıyla en kapsamlı şekilde yapılması için federal yetkililerin koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.