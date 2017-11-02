Hollanda’nın Venlo şehrinde dün öğle saatlerinde 22 yaşındaki Ömer Köksal, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
Hollanda’da son aylarda silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk sayısı ise 6’ya çıktı. Hollanda hükümetinin cinayetler ile ilgili soruşturmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Hollanda’da bir Türk daha öldürüldü
02.11.2017 - 09:42 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda’da bir Türk daha silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Hollanda’nın Venlo şehrinde dün öğle saatlerinde 22 yaşındaki Ömer Köksal, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : Hollanda,
516303 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/516303.aspx
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