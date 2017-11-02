Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’nın Venlo şehrinde dün öğle saatlerinde 22 yaşındaki Ömer Köksal, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda’da son aylarda silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk sayısı ise 6’ya çıktı. Hollanda hükümetinin cinayetler ile ilgili soruşturmalarını sürdürdüğü belirtildi.