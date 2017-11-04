Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada Anbar vilayetinin Suriye sınırında yer alan Kaim şehrinin DEAŞ’tan 3 Kasım’da geri alındığı ifade edildi.

Kaim’in örgütten alınmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, kentin alınmasıyla Irak’ta DEAŞ'ın elindeki neredeyse tüm toprakların geri alındığı kaydedildi.

Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Kaim'deki Husaybe sınır kapısının tamamında kontrol sağlandı." ifadelerine yer vermişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de açıklamasında, Kaim'e giren ve Husaybe sınır kapısını kurtaran güvenlik güçlerini tebrik etmişti.

Irak güçlerinin, Kaim'e yönelik operasyonu 28 Ekim'de başlattığı, 3 Kasım'da ise üç koldan ilçeye girerek Suriye'ye açılan sınır kapısını terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı ifade edilmişti.