Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İran ve Hizbullah’ı eleştirdikten sonra istifa etti. Tahran yönetimini Arap devletlerinin ilişkilerine müdahale etmekle suçlayan Hariri,istifa etti. Lübnan’daki siyasi iklimin babası, eski başbakan Refik Hariri’nin öldürüldüğü dönemle benzerlik kurduğunu aktaran Hariri, hayatına yönelik bir komplo kurulduğunu hissettiğini söyledi. Saad Hariri’nin babası Refik Hariri, istifa ettiği 2004 yılına kadar Lübnan’da başbakanlık yapmış 2005 yılında ise bir bombalı araç saldırısında hayatını kaybetmişti.



İran dinî lideri Ali Hameney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan’a gelerek Başbakan Saad Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmüştü. Hariri bu görüşmenin ardından Riyad’a gitmişti. Lübnan, son dönemde Hizbullah’ın Yemen ve Suriye savaşındaki artan rolü sebebiyle İran ile Suudi Arabistan arasında kaldı. Hizbullah ve diğer Şii gruplar, İran yanlısı politikalara destek verirken, Hariri ve diğer Sünni partiler ise Suudi Arabistan eksenli siyaseti öne çıkarıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, “İran’ın pozisyonunu dikkate almadan Lübnan’da belirleyici bir karar vermek mümkün değildir” sözlerine tepki gösteren Hariri, 24 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Ruhani’nin konuşması kabul edilemez. Lübnan, vesayet kabul etmeyen ve onurunun ihlal edilmesini reddeden bağımsız bir Arap devletidir” demişti.



PKK YANDAŞLARI ALMAN POLİSİ İLE ÇATIŞTI

Düsseldorf polisinin, ülkede yasaklı olan PKK’yı simgeleyen bez parçaları ile terörist başı Öcalan posterlerini taşımamak şartıyla gösteri düzenlemeye izin verdiği terör örgütü yandaşları, kentin ana tren istasyonu önünde buluşarak yürüyüşe geçti. Polisin yolu kapatarak yasaklı sembol ve posterler taşıyan grubu uyarması üzerine PKK yandaşları, şişe ve bayrak sopası ile güvenlik güçlerine saldırdı. Taşkınlık yapan gruba polis göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı.