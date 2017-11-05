Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in emriyle harekete geçen askeri birlikler, başkent Cuba'da ev hapsinde tutulan Malong'un evini kuşatarak korumalardan tüm silahlarını teslim etmelerini istedi.

AP haber ajansının ulaştığı yazılı emirde, Malong'un evine ziyaretin yasaklandığı, yasağa uymayanlara "orantılı güç"le karşılık verileceği ifade edildi.

Malong'un eşi Lucy Ayak Malek, korumaların silahları vermeyi reddettiğini belirterek, "Eğer cumhurbaşkanı hemen harekete geçmezse, olaylar tırmanabilir." dedi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) ülkedeki çalışanlarına acil uyarı göndererek ihtiyatlı olmalarını istedi.

BM, eylül ayında ülkenin barış, güvenlik ve istikrarına zarar verdiği gerekçesiyle iki Güney Sudanlı resmî yetkiliye ve Malong'a yaptırım uygulanması yönünde karar almıştı.

Mayıs ayında görevinden azledilen ve geçmişte Cumhurbaşkanı Kiir'in en yakın dostlarından biri olan Malong, azledilmesi sonrası hükûmete karşı silahlanmayacağını açıklamıştı.

Malong'a verilen ev hapsi cezasının kaldırılmasını isteyen destekçilerinin silahlanma ihtimali ülkede endişeye yol açıyor.