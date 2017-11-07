Aşdot şehrinin Kinneret Caddesi'ndeki patlamada biri ağır, 2 İsrail vatandaşı yaralandı. Patlamanın ardından birkaç araba yanmaya başlarken, olay yerinden dumanlar yükseldi. Yerleşim bölgesinde park halindeki arabanın patlamasıyla etraftaki arabalar da alev aldı. İsrail polisi olayla ilgili inceleme başlattı.
İsrail'de patlama: Yaralılar var
07.11.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’in Aşdot şehrinde, park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada biri ağır, 2 İsrailli yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : israil,patlama,
517642 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/517642.aspx
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