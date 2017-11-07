Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşdot şehrinin Kinneret Caddesi'ndeki patlamada biri ağır, 2 İsrail vatandaşı yaralandı. Patlamanın ardından birkaç araba yanmaya başlarken, olay yerinden dumanlar yükseldi. Yerleşim bölgesinde park halindeki arabanın patlamasıyla etraftaki arabalar da alev aldı. İsrail polisi olayla ilgili inceleme başlattı.