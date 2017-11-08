Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmî ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kral Selman Suudi Arabistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Abbas ve beraberindeki heyeti başkent Riyad'daki sarayında kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra Filistin meselesindeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, ABD'nin Filistin davası konusunda attığı son adımlar ile Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar hakkında Kral Selman'ı bilgilendirdiği kaydedildi.

Abbas ayrıca, uluslararası arenada Filistin'e verdiği desteklerden dolayı Kral Selman'a teşekkürlerini iletti. Kabulün ardından Kral Selman, konuk devlet Başkanı Abbas ve beraberindeki heyet onuruna yemek verdi.