Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın başkenti Moskova’nın güneyinde bulunan Rusya Dış İstihbarat Servisi yerleşkesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada insanların mahsur kaldığı bildirildi. Yangının bakım çalışmaları sırasında bir yeraltı kablo tünelinde çıktığı iddia edilirken, en az 3 işçiden haber alınamadığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edilirken, binada mahsur kalanların kurtarılması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Rus Dış İstihbarat Servisi'nde yangın
08.11.2017 - 18:08 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Dış İstihbarat Servisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenildi.
Etiketler : Rus Dış İstihbarat Servisi,yangın,
518055 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/518055.aspx
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