Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolsuzluk soruşturmalarında aralarında prenslerin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı Suudi Arabistan’da resmi televizyonu El-Arabiya’nın sildiği bir Twitter mesajı gündeme bomba gibi düştü. İran medyasında yer alan haberlere göre El-Arabiya, ülkesinde eşi görülmemiş gözaltı operasyonlarının arkasındaki isim olan Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın kral olarak atanacağını belirten bir mesaj paylaştı. Mesajda, planlanan törenin detaylarının kısa süre içinde paylaşılacağı belirtildi. Ancak tweet birkaç saat sonra silindi. Söz konusu mesajının neden silindiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

30 YENİ YARGIÇ ATANDI

Suudi Arabistan Başsavcısı şimdiye kadar 208 kişinin yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermek için çağrıldığını açıkladı. Başsavcıya göre bunlardan 7 tanesi haklarında herhangi bir suçlama olmadan serbest bırakıldığını belirtirken “On yıllar boyunca yapılan yolsuzluğun hacmi en az 100 milyar dolar” dedi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Kral Selman bin Abdülaziz’in 30 yeni yargıç atadığını ve 26 yargıcı da terfi ettirdiğini duyurdu.

“MEGAKENT” İDDİASI

Bu arada Katar’ın El-Cezire Televizyonu’nun tutuklanan prenslerden birine yakın çevrelere dayandırdığı haberine göre, Veliaht Prens Salman, operasyona, başında olduğu “Vizyon 2030 Projesi” kapsamında ülkeye yatırım yapmaya çağırdığı Prens el-Velid bin Talal’dan ret cevabı alması üzerine karar verdi. Veliaht prens, Vizyon 2030 Projesi kapsamında ülkenin Mısır ve Ürdün sınırına yakın bir bölgeye 600 milyar dolar maliyetli bir megakent oluşturacağını açıklamıştı.