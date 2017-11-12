Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in merakla beklenen buluşması gerçekleşti. İki lider, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı kapsamında Vietnam’ın Da Nang şehrinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Putin ile Trump’ın, görüşme sonrasında ortak bir metne imza attıkları kaydedilen açıklamada, iki liderin söz konusu metinle Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ı yenme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.

ÇÖZÜMÜN ADRESİ CENEVRE

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını teyit eden iki lider, Suriye krizi için askerî bir çözümün mümkün bulunmadığı konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Krizin çözümü için Cenevre görüşmelerine bütün tarafların aktif katılmalarını isteyen Putin ve Trump, ülkedeki tüm taraflara barış sürecinde aktif bir şekilde yer almaları çağrısı yaptı. Trump ve Putin, DEAŞ’la mücadele sırasında Orta Doğu’daki tehlikeli olaylardan kaçınmak için iletişim kanalları kurmak için fikir birliğine varırken, bunun için ortak iletişim kanalları kurulmasına karar verdi. Yapılan açıklamada taraflar ayrıca BM üyesi ülkelere çağrıda bulunarak gelecek dönemde Suriye’ye yönelik insani yardımların artırılmasını istedi.

PROTOKOL AŞILAMADI

Zirve sonrası konuşan Putin, “Sayın Trump ile protokoldeki belli zorlukları ve programlarımızı konuştuk. Maalesef ekiplerimiz bu zorlukların üstesinden gelemedi” dedi. Putin gülümseyerek, “Bu yüzden ekipler cezalandırılacak” diye ekledikten sonra “Korkulacak hiçbir şey yok. Toplantı sırasında Trump ile konuştum ve genel olarak istediğimiz her şeyi görüştük” dedi.

ABD “OLMAYACAK” DEMİŞTİ

Trump ve Putin’in zirvede görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, iki liderin zirvede bir araya geleceğini belirterek, “Her ne olursa olsun bu görüşme yapılacak” ifadelerini kullanmış, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders ise Trump’ın yoğun programından dolayı Putin ile görüşemeyeceğini açıklamıştı.