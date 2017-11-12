Bu kişilere yönelik şiddet karşısında sessiz kalınamayacağını belirten Guterres, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının durdurulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
Genel Sekreter Guterres, Arakanlı Müslümanların evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.