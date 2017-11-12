Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede 22 Ekim'de yapılan seçimlerde yarışan 9 adaydan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması üzerine ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy verme işlemleri başladı.

Seçimde, 1 milyon 716 bin 39 kayıtlı seçmen, yurt içi ve yurt dışında açılan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Oy kullanma işleminin TSİ 21.00'e kadar süreceği seçimde, resmî olmayan ilk sonuçların, gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Slovenya'da bugün yapılan ikinci turda, 22 Ekim'de oyların yüzde 47,21'ini alan mevcut cumhurbaşkanı Borut Pahor ve oyların yüzde 24,76'sını alan Kamnik Belediye Başkanı Marjan Sarec ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

Bağımsızlığına 1991'de kavuşan Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor.