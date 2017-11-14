Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IKBY, Irak Yüksek Mahkemesi'nin IKBY'nin ayrılmasını engelleyici karar alması durumunda karara saygı duyacaklarını söyledi.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.

Geçtiğimiz ay Irak Milli Güvenlik Kurulu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gayrimeşru referandumunu gerçekleştirenler hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, IKBY’deki referandumu gerçekleştiren memurların tespit edildiği ve bunlarla ilgili "hukuki işlem" başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, IKBY ve tartışmalı bölgelerdeki yönetimin federal hükümete geçmesi için yeni adımlar atılması yönünde karar alındığı kaydedilmişti.

IKBY’deki yetkililerin petrol gelirini içeren banka hesaplarına el konulması hakkında da atılan adımların takip edildiği ifade edilen açıklamada, “Bu adımlar ve alınacak kararlarla Irak gelirlerinin iadesi ve yolsuzluk yapanların peşinden gidilmesi sağlanacak.” denilmişti.

Öte yandan Bağdat yönetiminin, İran ve Türkiye’den de IKBY ile olan tüm sınırların kapatılması ve sadece Bağdat hükümetiyle ilişki kurulmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, yönetimin IKBY ile özellikle petrol ihracatı ve satışı gibi tüm ticari ilişkilerin durdurulması ve bu konuda sadece Bağdat ile çalışılmasını istediği aktarılmıştı