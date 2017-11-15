Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya'daki üslerinden havalanan 6 uzun menzilli Tu-22M3 uçağı, Ebu Kemal'deki DEAŞ mevzilerine bombardıman düzenledi.

DEAŞ'a AİT MÜSTAHLEM MEVKİLERİ, SIĞINAKLAR VE ASKERİ ARAÇLAR İMHA EDİLDİ'

İran ve Irak hava sahaları üzerinden Suriye'ye ulaşan Rus uçakları, DEAŞ'a ait müstahkem mevkilerini, sığınakları ve askeri araçları imha etti. ​

'BELİRLENEN HEDEFLERİN VURULDUĞU DOĞRULANDI'

Objektif kontrol araçları, Rus bombardıman uçaklarının belirlenen tüm hedefleri başarıyla vurduğunu doğruladı.

'SU-30'LAR, TU-22M3'LERE SURİYE HAVA SAHASINDA KORUMA SAĞLADI'

Bu arada Tu-22M3'lere Suriye hava sahasında Rusya'nın Hmeymim üssünden kalkan Su-30 avcı uçakları tarafından koruma sağlandı. Tu-22m3'ler Ebu Kemal'deki görevlerini tamamladıktan sonra Rusya'daki üslerine sorunsuz şekilde döndü.