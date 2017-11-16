Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sel nedeniyle 15 kişi hayatının kaybetti, Başbakan Aleksis Çipras ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

EN AZ 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Sağlık Bakanlığı Ulusal Operasyon Merkezinden (EKEPY) alınan bilgiye göre, başkentin batısındaki Elefsina Körfezi bölgesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkınlarda 5'i kadın en az 15 kişi yaşamını yitirdi.





ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ



Başbakan Çipras, ilgili bakan ve bürokratlarla düzenlediği acil durum toplantısının ardından televizyondan yaptığı konuşmada, selde hayatını kaybedenlerin anısına ulusal yas ilan edildiğini belirtti.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çipras, "Yunanistan bu büyük felaketi yaşayarak çok zor bir zamandan geçiyor. Bu büyük trajedi için ulusal yas ilan etmek yapabileceğimiz en küçük şey." dedi.

Çipras, arama kurtarma ve yardım çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek yoğun yağışın beklendiği tüm bölgelerde gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. Felaketin sebeplerine ilişkin gerekli soruşturmaların bir an önce başlayacağını dile getiren Çipras, bu gece evlerinde kalamayanlar için kamu binaları, askeri tatil tesisleri ve otellerin kapılarının açık olacağını söyledi.





BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI



Başkente yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerini etkileyen selin ardından biri ağır olmak üzere yaralanan 17 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Bu arada yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün su baskınına uğrayan bodrum katlarında veya selde sürüklendiği için kilometrelerce uzakta bulundu.

Yüzlerce kişinin ev ve araçlarında mahsur kalmasına sebep olan taşkınlar, büyük hasara neden oldu. Çok sayıda araç sele kapılarak metrelerce sürüklendi, bölgedeki birçok yol trafiğe kapandı.





TÜRKİYE YARDIMA HAZIR



Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki selde yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek, gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.