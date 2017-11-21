Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkel, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayımlanan "Brennpunkt" programında yaptığı açıklamada, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından artık kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in vereceğini belirtti.

Steinmeier’in gelecek günlerde parti liderleriyle görüşeceğine işaret eden Merkel kendisinin de bu çerçevede yeniden cumhurbaşkanı ile konuşacağını kaydetti.

Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon görüşmeleri yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, buna cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeden sonra karar vereceğini söyledi.

"Erken seçim de bir yol"

SPD’nin koalisyonda yer almayacağına karar verdiğine işaret eden Merkel, bu karara bakıldığında SPD’nin sorumluluk almak istemediğini ancak buna rağmen kendisinin SPD ile görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

SPD’nin bu tutumunu sürdürmesi durumunda azınlık hükûmetini düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Merkel, “Planlarımda azınlık hükûmeti kurmak yok ancak önümüzdeki günlere bakacağız. Erken seçim de bir yol. İstikrarlı bir hükûmet ve önünde birçok konunun üstesinden gelecek olan bir ülkede azınlık hükûmetini iyi düşünmek gerekiyor. Hiçbir zaman hiçbir şeye hayır demek istemiyorum. Ben çok kuşkuluyum ve erken seçimin daha iyi bir yol olacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, mevcut durumda hükûmetin kurulamayacağı kararını cumhurbaşkanının vereceğine dikkati çekti.

Schulz-Steinmeier görüşmesi önem kazandı

Almanya'da tüm bu yaşananların ardından çarşamba günü SPD Genel Başkanı Martin Schulz'un Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yapacağı görüşme önem kazandı.

SPD'nin bu görüşmenin ardından vereceği karar ülkenin de kaderini etkileyecek.

SPD'nin olumsuz bir karar vermesi durumunda 70 yıldır ilk kez Almanya'da seçimin ardından hükûmet kurulamadığı için erken seçime gitme ihtimali ilk sıraya yükselecek.

SPD'nin olumlu karar vermesi durumunda ise CDU Genel Başkanı Merkel SPD'ye koalisyon ön görüşmeleri için davette bulunacak.