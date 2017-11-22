Dow Jones Sanayi Endeksi 160,50 puan (yüzde 0,69) değer kazanarak 23.590,83 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,89 puan (yüzde 0,65) yükselişle 2.599,03 puana çıktı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de ralli yaparak 71,76 puan (yüzde 1,06) artışla 6.862,48 puana yükseldi.
Kapanışta, ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,8 değer kazanırken, Microsoft'un hisse başına değeri yüzde 1,4 prim yaptı.
New York borsası yükselişle kapanışı yaptı
22.11.2017 - 04:30 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 160,50 puan (yüzde 0,69) değer kazanarak 23.590,83 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,89 puan (yüzde 0,65) yükselişle 2.599,03 puana çıktı.
Kaynak: AA
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