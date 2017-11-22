İsrail’in açıklamalarının ardından Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Aun, güney sınırındaki askerlere ‘Tamamen hazır olun’ çağrısı yaptı. İsrail ile Lübnan arasında mayınlı bir bölge bulunuyor. Söz konusu bölgenin İsrail tarafında elektrikli tellerle çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken Lübnan tarafında ise sınır hattı sadece eski dikenli tellerle korunuyor. “Mavi Hat” olarak isimlendirilen ara bölgede ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararıyla UNIFIL’e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor. 2006’daki İsrail-Lübnan savaşının ardından UNIFIL’in bünyesinde 1 Haziran 2017 itibarıyla 40 farklı ülkeden 10 bin 583 asker görev yapmaya başladı.
Lübnan, İsrail saldırısına karşı hazırlık yapıyor
22.11.2017 - 06:42 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’in İran ve Hizbullah’ı gerekçe göstererek ‘ılımlı Arap liderlere’ ittifak çağrısı yapması ve Suudi Arabistan’la gizlice görüşüldüğünü itiraf etmesi bölgedeki gerilimi artırdı.
Etiketler : Lübnan,İsrail,
521602 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521602.aspx
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