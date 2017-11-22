Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'daki darbeci General Halife Hafter güçlerinin kontrolündeki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame tarafından sunulan "Siyasi Anlaşma"daki düzenlemeleri içeren "ortak formülün" oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı.

TM üyelerinden Bilhayr eş-Şaab AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü meclis oturumunda BM Libya Özel Temsilcisi Selame'nin ortak formülü ve TM ile Devlet Yüksek Konseyi üyelerinin bir süre önce Mısır'daki toplantıda sunduğu önerinin oylandığını" söyledi.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame'nin sunduğu "Siyasi Anlaşma"da düzenleme yapılmasını öngören "ortak formülün" oy çokluğuyla kabul edildiğini belirten Şaab, diğer önerinin yeterli kabul oyu almadığını ifade etti.

Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak BK'nin sunduğu hükûmet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ye bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükûmeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame eylül ayında New York'ta yapılan 72. BM Genel Kurulu çalışmalarının oturum aralarında üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

Eylem planı kapsamında Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili Tunus'ta TM ve Devlet Yüksek Konseyi arasında yapılan müzakerelerin ardından Selame, iki tarafa da anlaşmadaki değişiklikleri içeren yazılı "ortak formülü" teslim etmişti.