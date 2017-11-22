Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyeleri tarafından 4 Nisan 2006'da Dortmund'da öldürülen Mehmet Kubaşık’ın eşi Elif Kubaşık, NSU davasında sorularına cevap bulamadığını söyledi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 389. duruşmasında müdahil avukatlarının yanı sıra Elif Kubaşık da söz aldı.

Mahkemede Türkçe yaptığı konuşması tercüme edilen Kubaşık, eşinin herkes tarafından sevilen bir kişi olduğunu, eşine olan bağlılığından dolayı burada güçlü bir şekilde durabildiğini ifade etti.

"Neden Mehmet?", "Neden Dortmund?", "Dortmund’da bunlara yardım edenler var mıydı?" ve “Devlet ne biliyordu ?" sorularını dile getiren Kubaşık, “Bu davada sorularıma cevap bulamadım." dedi.

Elif Kubaşık, Başbakan Angela Merkel'in 2012'de her şeyin aydınlatılacağı yönünde verdiği sözün de yerine getirilmediğini yineledi.

Güvenlik birimlerini de eleştiren Kubaşık, polisin gerçek faillere ilişkin ipuçlarını görmezden geldiğini, bunun yerine cinayete kurban gidenlerin yakınlarının suçlu gösterildiğini söyledi.

Duruşmalara gelmenin kendisi için hiçbir zaman kolay olmadığını belirten Kubaşık, özellikle NSU üyesi olmakla suçlanan başsanık Beate Zschaepe’yi görmenin kendisi için zor olduğunu belirtti.

Zschaepe'nin burada yaptığı açıklamaların "yalan" olduğunu ifade eden Kubaşık, “Bizimle dalga geçiyor gibi hissettim." dedi.

Sanıkların mahkum olmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını isteyen Kubaşık, ancak olayın aydınlatılmasının kendisi için daha önemli olduğunu kaydetti.

Bu ülkeyi terk edeceğimizi düşünmesinler

Kubaşık, "Bu cinayetleri gerçekleştirenler, bizim bu ülkeyi terk edeceğimizi düşünmesinler. Ben bu ülkede yaşıyorum ve bu ülkeye aitim. Bu ülkenin parçasıyız ve bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Elif Kubaşık’tan önce geçen hafta başladığı sunumunu bugün tamamlayan müdahil avukatlardan Mehmet Daimagüler de Federal Savcılığın talebine katılarak Zschaepe'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Daimagüler, NSU terör örgütü üyeleri tarafından öldürülen kişilerin ailelerinin Zschaepe’nin özrünü kabul etmediğini de belirtti.

Bugün son olarak konuşan Elif Kubaşık'ın avukatı Carsten Ilius da cinayetleri işleyenlerin aşırı sağcı olduklarına ilişkin ipuçları ve tanıklar olmasına rağmen güvenlik birimlerinin bu yönde soruşturma yapmadığını ifade ederek, "Tüm kurbanlar göçmen kökenli. Burada aşırı sağ arka planı olduğu ortada." dedi.

Carsten Ilius’un sunumunu sürdüreceği NSU davasının 390. duruşmasında ayrıca Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık’ın da söz alması bekleniyor.

Almanya'da, 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldürme, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunuyla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. Cinayetlerde ceska marka silahın kullanıldığı bildirilmişti.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.