Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Suudi Arabistan'da yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri, açıklamadan günler sonra Beyrut'a döndü. Hariri, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine istifamı erteliyorum." dedi.