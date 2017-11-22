Daha önce Suudi Arabistan'da yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri, açıklamadan günler sonra Beyrut'a döndü. Hariri, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteği üzerine istifamı erteliyorum." dedi.
Hariri: İstifamı erteliyorum
22.11.2017 - 12:48 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifasını Cumhurbaşkanı Avn'a sundu. Hariri, Avn'ın isteği üzerine istifasını ertelediğini bildirdi.
Etiketler : hariri,istifa,
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