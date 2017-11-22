Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar hükûmetinin, ekibine halen güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yaptığı zulümleri araştırmak için eyalete girmesine izin vermediğini bildirdi.

Kyodo'nun haberine göre Darusman, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Uluslararası Af Örgütünün "Çatısız Kafes: Myanmar'ın Arakan Eyaletindeki Apartheid" adlı raporun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında, "Myanmar hükûmeti halen bizimle yüzleşmeye hazır değil. Yine de eninde sonunda görüşeceğimize ve olayı onlar açısından da dinleyeceğimize inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Nepido yönetiminin, Arakan'da yaşananları araştırmak isteyen ekibine halen eyalete giriş izni vermediğini dile getiren Darusman, buna rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlarla mülakatlar yaptıklarını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, dün 2 yıl boyunca yapılan görüşmeleri ve toplanan kanıtları bir araya getirdiği raporu yayımlamıştı. Raporda, Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan uzun süreli ayrımcılık ve zulüm "insanlık dışı Apartheid" olarak nitelendirilmişti.

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