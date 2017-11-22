Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strait Times'ın haberine göre, Singapur Ulaştırma Bakanı Khaw Boon Wan, ülkedeki ilk sürücüsüz araç test merkezinin açılışında, 3 kentte 2022'den itibaren sürücüsüz otobüsleri kullanıma sokacaklarını belirtti.

Khaw, Punggol, Tengah ve Jurong bölgelerinde yaşayan Singapurluların 5 yıl içinde işe gitmek için sürücüsüz otobüsleri tercih edebileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, gençlerin yeni teknolojilere ve ulaşım yöntemlerine daha açık olduğu, bu yüzden genç nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerin seçildiği belirtildi.