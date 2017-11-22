Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan bayraklarının yanında Hariri'nin lideri olduğu Müstakbel Hareketi'nin bayrağını da taşıyan kalabalığa seslenen Hariri, "Sizinle kalacağım ve sizinle devam edeceğim. Lübnan'ı, ülkenin istikrarını ve Arapları savunmak için buradayız, ön saflardayız." dedi.

Destekçilerini selamlayan, Lübnan'ın istikrarının önemli olduğunu vurgulayan Hariri, "Lübnan'dan daha kıymetli bir şeyimiz yok. Sloganımız her zaman, 'Öncelik Lübnan' olacaktır." diye konuştu.

Sözleri coşkulu kalabalık tarafından sık sık sloganlarla kesilen Hariri, "Bu anı asla unutmayacağız. Bu, sevdiklerimizle ve ailemizle buluştuğumuz bir an. Bu an, sadakatin göstergesi. Teşekkürler." şeklinde konuştu.

"İstifa kararımı erteledim"

Hariri Cumhurbaşkanlığı'ndaki bağımsızlık resepsiyonunda bugün basına yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim. Bugün Lübnan'ın yaklaşan krizlere karşı herkesin göstereceği olağanüstü çabaya ihtiyacı var. Birlikteliği güçlendirmeli ve iç sorunlarımızı çözmeliyiz. Lübnan'ın çıkarlarını ilk sıraya koyacak tüm siyasi partilerle iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuşmuştu.