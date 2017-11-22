Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, güvenlik güçleriyle terörle bağlantılı suç örgütü olduğu öne sürülen grup arasında çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan Güvenlik Departmanı Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Nino Giorgibiani, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, terör ile bağlantılı olduğunu düşündükleri bir suç örgütünü çökertmek üzere başkent Tiflis'in İsani bölgesindeki bir apartmana operasyon düzenlediğini bildirdi.

Giorgibiani, zırhlı araçlı çok sayda güvenlik görevlisinin yer aldığı operasyonda, güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çatışma çıktığını aktardı.

Çatışmada yaralanan bir özel harekât polisinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten Nino Giorgobiani, 4 özel harekât polisinin de yaralandığını belirtti.

Giorgobiani, çatışmada 3 örgüt üyesinin öldürüldüğünü ve 1 örgüt üyesinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Operasyon, örgüt mensuplarının teslim olmak istememesi nedeniyle yaklaşık 22 saat sürdü.