Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15 Kasım’da Myanmar’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. Tillerson, Myanmar ordusunun Arakan Müslümanlarına yönelik yaptığı zulmü kınayarak, bunun bir etnik temizlik olduğunu söyledi. Hiçbir provokasyonun bu korkunç zulmü meşru gösteremeyeceğini kaydeden Tillerson, Myanmar ordusunun Müslümanlara yönelik operasyonlarının yüz binlerce kadın, çocuk ve erkeğin evlerini terk ederek Bangladeş’e sığınmasına neden olduğunu ifade etti. Tillerson, açıklamasında, "Myanmar hükümeti ve güvenlik güçleri, sınırları içindeki herkesin insan haklarına saygı göstermeli ve bunu sağlamayanları sorumlu tutmalıdır" dedi.