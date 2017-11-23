Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), internette ağ tarafsızlığı kurallarını kökten değiştirecek taslak düzenleme yayımladığı bildirildi.

ABD'de yayın yapan "The Verge" internet sitesinde yer alan habere göre, FCC, 2015 yılında ilan ettiği ağ tarafsızlığına dair kuralları büyük ölçüde ortadan kaldıracak taslak düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu.

Taslak düzenleme internet servis sağlayıcısı şirketlerin ağ üzerinde belirli içeriklere ait trafiğe öncelik vermesine, veri otobanlarında farklı hızlara sahip şeritler oluşturmasına ve belirli uygulamalar ile hizmetleri trafik yoğunluğu gerekçesiyle engellemesine olanak sağlayacak.

Uzmanlar tasarının internet servis sağlayıcılarının ve kamu otoritelerinin internet üzerinde veri akışına tamamıyla tarafsız olmasını öngören "ağ tarafsızlığı" ilkesinin ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.

Açık internet anlayışının temel ilkesi olan ağ tarafsızlığı, internetin kuruluşundan bu yana ağ düzenlemelerine yön veren ilkeydi. İlke, özellikle geniş bant teknolojisinin gelişmesiyle önem kazandı. Bant genişliğinin ticari amaçlarla kısıtlanamayacağı ve internetteki veri akış hızının azaltılamayacağı kural olarak kabul edildi.

FCC'nin yeni düzenlemesi ise ağ tarafsızlığına dair tüm kuralları değiştiriyor. Taslakta, 2015'te belirlenen kuralların "yanıltıcı ve yasal olarak kusurlu bir yaklaşıma" dayandığı belirtilirken kuralları ortadan kaldırmanın "düzenlemeye belirsizlikleri ve uyum maliyetlerini ortadan kaldırarak geniş bant alanında kritik yatırım ve yenilikleri teşvik edeceği" ileri sürüldü.

FCC, internet servis sağlayıcılarının Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından denetlemesinin yeterli olacağını, mevcut tüketiciyi koruma ve anti-tröst yasalarındaki düzenlemeler dışında ilave bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmayacağını savundu.

Tasarının, FCC'nin 14 Aralık'ta yapacağı toplantıda onaylanması bekleniyor.