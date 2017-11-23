Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

190 bin ton uranyum rezervine sahip olan ve dünyanın en büyük dördüncü uranyum ihracatçısı konumunda bulunan Özbekistan, Güney Kore’yle uranyum anlaşması imzaladı. Özbekistan ve Güney Kore arasında anlaşma, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 22 Kasım’da Güney Kore’ye gerçekleştirdiği 4 günlük resmi ziyareti çerçevesinde gerçekleştirildi. Anlaşmanın mali değeri ise açıklanmadı. Son yıllarda Güney Kore’ye yıllık 300 ton uranyum ihracatı gerçekleştiren Özbekistan, bu rakamı yıllık 500 tona çıkaracağı haberleri ise önceden basına yansımıştı. Eylül 2017’de ise New York’ta düzenlenen Özbekistan-ABD İş Forumu kapsamında, Özbekistan’da uranyum üretimi yapan Nevai Maden-Metalürji Kombinesi ile Amerikan Nukem şirketi arasında 7 yıl boyunca 300 milyon dolarlık uranyum konsantresi satışı konusunda anlaşma imzalanmıştı.