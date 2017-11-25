Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Trump ile Macron'un, Ariş kentinde 235 kişinin hayatını kaybettiği Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Sisi'yi aradığı belirtildi.

Trump'ın görüşmede, masum insanların ibadet ettiği bir sırada yapılan bu eylemi "şok edici" olarak nitelendirdiği, teröristlerin insani değer ve ahlaktan yoksun olduğunu vurguladığı, Washington yönetiminin Mısır'la dayanışma içinde olduğunu ve terörle mücadelesine destek verdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Macron'un da Sisi'ye, ülkesinin Kahire yönetimiyle tam bir dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, "Paris, dünya ülkelerinin hepsi için bir tehdit haline gelen terörle mücadelede Mısır ile iş birliğini artırmayı istiyor." dediği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Ürdün Kralı Abdullah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ve Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da daha önce Sisi'yi telefonla arayarak saldırıyı kınamıştı.

Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.