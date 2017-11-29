Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükûmetin, BM süreci çerçevesinde düzenlenenler dışında herhangi bir toplantının parçası olmadığının altını çizdi.

Mihlafi, "BM ve Özel Temsilci'nin belirlediği rotada, üçlü mekanizmaya dayalı, Yemen'i barışa ulaştıracak tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin katılmadığı tüm toplantıların sonuçlarını değerlendirme hakkını saklı tuttuğunu aktaran Mihlafi, İngiltere'deki toplantıda Yemen ve bölgedeki gelişmeler ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 ve 2231 sayılı kararlarına uyulmasına ilişkin kabul edilen yaklaşımdan duyulan memnuniyeti de belirtti.

Dışişleri Bakanı Mihlafi, Yemen hükûmetinin, Körfez ülkeleri barış girişimi referansı, ulusal diyalog sonuçları ve BM'nin 2216 sayılı kararı doğrultusunda üçlü mekanizmaya zemin hazırlanması için İsveç ve Kuveyt müzakereleri, BM kararları temel alınarak güven inşa eden uygulamalara hazır olduğunu aktardı.

Yemenli Bakan ayrıca insani yardım malzemelerinin ülkenin tüm bölgelerine ulaştırılması ve darbenin yol açtığı sıkıntıların hafifletilmesine yönelik çağrısını yineledi.

Yemen krizinin çözüm yolları ve insani yardım malzemelerinin ülkeye ulaştırılması konularının ele alındığı İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen toplantıya İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Dışişleri Bakanlarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile BM Yemen Özel Temsilcisi katılmıştı.