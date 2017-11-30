Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların sayısının gelecek yıllarda da artmaya devam edeceği bildirildi.

Amerikan “Pew Research Center” adlı kuruluşun hazırladığı ve içinde çeşitli görüşlerin yer aldığı senaryoların yer aldığı araştırmaya göre, Almanya’ya çalışmak için ya da sığınmacı olarak gelen Müslümanların sayısının ortalama düzeyde artması durumunda 2050 yılına kadar bu ülkedeki Müslümanların oranı yüzde 6’dan yüzde 11’e yükselecek. Avrupa genelinde ise bu oran yüzde 5’den yüzde 11’e çıkacak.

Araştırmada, Avrupa’ya 2010 ve 2016 yılları arasında gelen yaklaşık 1 milyon 600 bin sığınmacıdan yüzde 78’inin, sadece Almanya’ya giden sığınmacılardan da yüzde 86’sının Müslüman olduğuna işaret edildi. Araştırmada, sığınmacı akınının aynı düzeyde kalması durumunda, 2016 yılında Avrupa’da nüfusun yüzde 4,9’unu oluşturan Müslümanların oranının 2050 yılına kadar yüzde 14’e, Almanya’da da bu oranın yüzde 6,1’den yüzde 20’ye kadar yükseleceği ifade edildi.

Müslümanlar arasındaki doğumların daha yüksek olmasından kaynaklanıyor

Araştırmada, çalışmak için Avrupa ülkelerine giden Müslümanların sayısının aynı düzeyde kalması ve hemen hemen hiç bir Müslüman sığınmacının gitmemesi durumunda bile Müslümanların oranının aynı süre içinde yaklaşık yüzde 11’e, sığınmacı Müslümanların sayısının nispeten az bir düzeyde kalması durumunda da yüzde 14’e yükseleceği bildirildi.

Gelecekte Avrupa’ya hiç bir Müslümanın gitmemesi durumunda bile Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların oranının 2050 yılına kadar yüzde 4,9’dan yüzde 7,4’e yükselmesinin beklendiği belirtilen araştırmada, bunun, Müslüman nüfusun gayrımüslim nüfusa göre ortalamada daha genç olmasından ve Müslümanlar arasındaki doğum oranlarının daha yüksek olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Araştırmada, 2016 yılı ortalarında Avrupa’da yaşayan Müslümanların sayısının yaklaşık 25 milyon 700 bin olduğunun tahmin edildiği belirtilerek, 2010 ila 2016 yılları arasında Avrupa’ya göç eden yaklaşık 3 milyon 700 bin Müslümandan 2 buçuk milyonunun yasal yollardan çalışmak ya da öğrenim görmek amacıyla Avrupa ülkelerine gittiği kaydedildi.