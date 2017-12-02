Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklara göre, Boko Haram örgütünün düzenlediğinden şüphelenilen ve bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nijerya halkına yardım dağıtılırken gerçekleştirilen saldırıyı Boko Haram örgütü henüz saldırıyı üstlenmezken olayda 47 kişinin yaralandığı belirtildi.