Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin basınına göre, ABD Başkanı Trump Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı arayarak ABD'nin İsrailBüyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Beyaz Saray, Trump'ın söz konusu kararını açıklamak üzere olduğu yönündeki haberlerin bulunduğu dönemde, Başkan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile konuştuğunu doğruladı.

Beyaz Saray, Trump'ın daha başka devlet liderleriyle görüşeceğini belirtirken, bu liderlerin kim olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

.