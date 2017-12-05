Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslümanlara seslenen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgede İsrail’le ilişkileri canlandırmak yönünde bir komplo olduğunu öne sürerek, bu ülkeyle ilişkileri kesme çağrısında bulundu.

Ruhani, İran devlet televizyonunda canlı yayımlanan konuşmada “Bölgedeki bazı İslam ülkeleri, utanmadan Siyonist rejime yakınlıklarını açık etti. Eminim ki, dünyadaki Müslümanlar bu şeytani komplonun meyve vermesine izin vermeyecek” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, bölgede kimin İsrail’le iyi ilişki kurmaya çalıştığını açık açık söylemedi. Ancak, geçen ay İsrailli bakanlardan biri, Suudi Arabistan’la Tahran konusunda gizli görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Suudi Arabistan ve İran, İsrail’i Ortadoğu’daki ‘asıl tehdit’ olarak gördüklerini belirtseler de; son dönemde bölgede Tahran’la yaşanan kutuplaşmanın, Riyad’ı İsrail’e yaklaştırdığı yorumları artıyor.

Suudi Arabistan bu iddialara kamuoyu önünde henüz yanıt vermedi. Riyad’ın resmi görüşü ise, İsrail’le ilişkilerin Filistin’in 1967’de işgal edilen toprakları geri almasına bağlı olduğu.