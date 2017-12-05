Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ordusunda yaşanan can kayıpları, sigorta ihalesiyle ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılınca uzun aradan sonra ilk kez medyaya yansıdı.



Vedomosti gazetesinin haberine göre, orduda savaş operasyonları, hastalık, cinayet, intihar, kaza dahil tüm nedenlere ölenlerin sayısı en son 2010’da açıklanmıştı.

TOPLAM 2642 RUS ASKERİ



Medyaya yansıyan haberlere göre ordudaki can kayıpları 2012’de 630, 2013’te 596, 2014’te 790 ve 2015’de 626 olarak duyuruldu.



Rusya'nın yaptığı açıklamada son yıllardaki asker kayıplarında artış dikkat çekti. Rusya, Suriye'deki iç savaşta kaç askerinin öldüğünü ise belirtmekten kaçındı ancak asker kayıplarının çoğunun bölgede yaşandığı tahmin ediliyor.