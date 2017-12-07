Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs için aldığı karara tepki gösterenlerin arasına İsveç de katıldı. İsveç'in de tepkisiyle birlikte 8 ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi ve karar alındı.

"KUDÜS ULUSLARARASI BİR STATÜYE BAĞLIDIR"



İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, basına verdiği mülakatta "Trump’ın bu gece yaptığı açıklamadan İsveç hükümeti olarak üzüntü duyduk. Kudüs uluslararası bir statüye bağlıdır. Bu açıklama Orta Doğu’da tepkilere sebep olacaktır. İsveç hükümeti özel statüden yanadır. Biz bugünkü iki devletli çözümü destekliyoruz." dedi.





BMGK KUDÜS İÇİN TOPLANACAK



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin cuma günü toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını ele alacağı bildirildi.

ABD medyasına konuşan Birleşmiş Milletler diplomatlarının verdiği bilgiye göre, Konseyin 8 üyesinin talebi üzerine söz konusu görüşme cuma günü yapılacak.

8 ÜLKE ÖNCÜLÜK ETTİ



Görüşme talebinin Fransa, Bolivya, Mısır, İtalya, Senegal, İsveç, İngiltere ve Uruguay'dan geldiği belirtildi.