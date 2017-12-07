Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarına ilişkin kararını açıklamasının ardından şehirde hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ‘ABD cehennemin kapılarını açtı” diye tepki gösteren Hamas, cuma gününü “Öfke Cuması” ilan ederek tüm Filistinlilere “Kudüs’e destek” için toplanma çağrısında bulundu.

Ancak Filistinliler yarını beklemeden sokaklara döküldü. Haaretz gazetesi, İsrail askerleri Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze bölgesinde çatıştığını aktarıyor.

Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflarda İsrail askerinin protestoculara çok sert müdahalede bulunduğu görülüyor. Haaretz Batı Şeria'da 14 protestocunun biber gazından, iki Filistinlinin de plastik mermi nedeniyle yaralandığını bildirdi.

PROTESTOLAR SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI



Sabah saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki Filistinli grupların çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. ABD ve İsrail bayraklarının yakıldığı gösteride Filistin bayrakları ve ABD’nin Kudüs kararını protesto ettiklerini ifade eden yazıların olduğu dövizler taşındı. Beytüllahim’de düzenlenen protestolarda da ABD ve Trump posterleri yakıldı. Doğuş Kilisesi’nin avlusunda toplanan onlarca gösterici, ellerinde üzerleri çarpı işaretiyle çizilmiş Trump resimleri taşıdı. Göstericiler, “Amerika yılanın başıdır, Filistin halkı teslim olmayacak” şeklinde sloganlar attı.