Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı etkinlikte Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarına ilişkin kararı ile ilgili konuşurken, “İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz. Şu anda yaşananları ve Kudüs ile İsrail’in her yerindeki sevgiyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Trump etkinliğin açılış konuşmasında “Bir sebepten dolayı bu odada çok fazla mutlu insan olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. Etkinliğe Trump’ın ailesinin yanı sıra Başkan Yardımcısı Michael Pence’inde aralarında olduğu üst düzey yetkililer katıldı. Etkinlikte Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, kızı Ivanka, damadı Jared Kushner ile çocukları da hazır bulundu. Ivanka Trump, Yahudi eşi Kushner ile evlendikten sonra Ortodoks Yahudi geleneklerine bağlı olarak yaşamaya başlamıştı.





BELEDİYE BAŞKANI TRUMP’A YALVARMIŞ

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat’ın Beyaz Saray önünde Trump’a yalvardığı görüntüler ortaya çıktı. Barkat’ın “Doğru olanı yap Başkan Trump, Kudüs’ü İsrail’i başkenti olarak tanı” diyor. Barkat kararın açıklanmasından önce Washington’da üst düzey ABD’li yetkililer ve Yahudi liderlerle görüşme gerçekleştirmişti.

Selçuk Böke ANKARA