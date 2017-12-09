Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Kerkük kentinde, ABD'nin öncülüğünde, Kürtlerin de yer alacağı ortak operasyonlar komutanlığı oluşturuldu. ABD birlikleri, Kerkük'te K1 üssüne konuşlandı. Bu arada İran yönetimi, bölgede yeniden söz sahibi olabilmek için harekete geçti. Hem de petrol anlaşmasıyla.

GÜNLÜK 60 BİN VARİL



Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük petrollerinden, günlük 30 ila 60 bin varil petrolün İran'a ihraç edilmesi için iki ülke arasında anlaşma imzalandı." ifadelerine yer verdi.

Iraklı Bakan, anlaşmanın Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile İran tarafı arasında imzalandığını belirtti.

"YENİ BİR KAPI"



SOMO Genel Müdürü Ala Yasiri de, "Bu anlaşma Irak'a Kerkük petrolleri ihracatı için yeni bir kapı eklemiş olacak. Petrol ihracatı yakında başlayacak." dedi.

KASRI ŞİRİN PETROL HATTI



İran Petrol Bakanı Bejen Zengene, daha önce Kerkük-Kasrı Şirin petrol boru hattı döşeyeceklerini açıklamıştı.