Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Brüksel'e gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yüzlerce kişinin katıldığı gösteride protesto edildi.

AB kurumlarının yakınındaki Schuman Meydanı'nda toplanan grup, "İsraili boykot ediyoruz" sloganı eşliğinde, "İsrail'i ABD'nin eyaleti yapın, Avrupa'nın değil", "İsrailli savaş suçlularını istemiyoruz" yazılı pankart ve afişler açtı.

Filistinli sivil toplum kuruluşlarınca (STK) düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları taşıyan grup, Netanyahu'nun Brüksel ziyaretini ve ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" ilan eden kararını protesto etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile basına açıklamalarda bulunduktan sonra üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çalışma kahvaltısına katılan Netanyahu'nun, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le görüşmesi bekleniyordu. Ancak görüşmenin iptal edildiği bildirildi.

Görüşme için AB Komisyonuna asılan İsrail bayrağını kaldıran yetkililer, Netanyahu-Juncker görüşmesinin neden iptal edildiği hakkında açıklama yapmadı.